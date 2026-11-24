В возрасте 89 лет умер бывший председатель Великого национального собрания Турции, экс-министр иностранных дел и один из бывших руководителей Республиканской народной партии (РНП) Хикмет Четин.

Четин родился в 1937 году в районе Лидже провинции Диярбакыр. Он окончил факультет политических наук Анкарского университета. Начав карьеру в Государственной организации планирования, позднее он пришёл в политику и занимал ряд высоких государственных постов, в том числе заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и председателя парламента Турции.

С 18 февраля по 9 сентября 1995 года Четин возглавлял Республиканскую народную партию.