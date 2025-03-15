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Представитель МЭС отметил важность соблюдения баланса в использовании ИИ

First News Media11:00 - Сегодня
Представитель МЭС отметил важность соблюдения баланса в использовании ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) несет в себе риски, поэтому важно найти баланс в его использовании.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель генерального директора Международного союза электросвязи (МСЭ) Томас Ламанаускас на панельной дискуссии на тему "Новые технологии для нового мира" в рамках XII Бакинского Глобального форума.

"Потенциал использования ИИ действительно огромен. В то же время, как и любая технология, ИИ несет в себе риски и вызовы. И здесь важно найти баланс, чтобы возможности превышали риски. Мы живем в мире, где дезинформация и дипфейки угрожают общественной дискуссии и пониманию реальной картины происходящего. И это требует внимания",- сказал он.

По его словам, важным вопросом также является качество информации в ИИ-системах.

"В ИИ-системах присутствует предвзятость. Согласно исследованиям, 45% таких систем демонстрируют гендерные предубеждения, а 35% – одновременно гендерные и расовые. Это влияет, например, на отбор кандидатов при приеме на работу, где решение может зависеть от пола или расы человека, что создает серьезные риски. Это также связано с тем, кто разрабатывает ИИ-системы. На данный момент женщин в сфере ИИ всего 30%, а среди специалистов с докторской степенью в инженерии – менее 20%. Если женщины не участвуют в разработке ИИ, эти риски неизбежно возрастают",- сказал Т.Ламанаускас.

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