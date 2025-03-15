В Турции анонсировали начало работ на участке Зангезурского коридора

Турция в ближайшие месяцы начнет работы по 224-километровому участку Зангезурского коридора, проходящему через ее территорию.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, выступая в Стамбульском техническом университете.

Он отметил, что Азербайджан также продолжает работы по Зангезурскому коридору.

"Турция является одной из ключевых стран на этом маршруте (имеется в виду Средний коридор - ред.). Исторически этот путь имел большое значение. Сегодня мы хотим усилить его потенциал", - добавил А.Уралоглу.