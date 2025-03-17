Сахиба Гафарова: Визит российской делегации придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям

Визит делегации Российской Федерации придаст дополнительный импульс азербайджано-российским отношениям, заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

«Между парламентами Азербайджана и России ведется конструктивный и плодотворный диалог. Взаимные визиты парламентских делегаций содействуют развитию дружеских отношений между нашими народами», - сказала она в ходе 22-го заседания комиссии по азербайджано-российскому межпарламентскому сотрудничеству в Баку.

По ее словам, межпарламентская комиссия является реальным и действенным механизмом для регулирования двусторонних связей.