Мнацаканян: Снабжение вооружением и боеприпасами незаконного режима осуществляло Министерство обороны Армении

На продолжившемся 17 марта в Бакинском военном суде судебном заседании обвиняемый Лёва Мнацаканян признался, что решения о назначениях на высокие посты в так называемой «армии» незаконного режима принимались в Армении.

Он сказал, что решения о назначении на должности со званием полковника-лейтенанта и выше принимались начальником Генерального штаба вооруженных сил, министром обороны и президентом Армении. «Как «командир» так называемой «армии» я мог назначать на должности со званием майора и ниже, присваивать воинские звания до майора включительно», - сказал он.

Обвиняемый также добавил, что финансирование так называемой «армии» незаконного режима обеспечивалось Министерством обороны Армении, а поставка боеприпасов осуществлялась полностью армянскими вооруженными силами. «У нас была служба снабжения. Она принимала вооружение, а затем распределяла его по подразделениям. То есть, весь процесс обеспечения оружием и боеприпасами осуществлялся через Министерство обороны Армении», - сообщил он.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и других многочисленных преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ