Когда граждане смогут на поезде отправиться из Баку в Тбилиси?

Вопрос восстановления пассажироперевозок железнодорожным транспортом между Азербайджаном и Грузией обсуждается уже достаточно давно.

Как сообщает 1news.az, об этом modern.az заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он отметил, что, согласно предоставленной обеими сторонами информации, с 1 мая станет возможным путешествовать между Баку и Тбилиси на поезде.

«Обычно, если распространяется официальная информация, она согласовывается с противоположной стороной. Восстановление железнодорожного сообщения с 1 мая — это именно официальное подтверждение и очень важная новость. Грузины входят в тройку лидеров среди туристов, посещающих Азербайджан. Естественно, и число туристов из нашей страны в Грузию тоже велико. Кроме того, многие наши граждане пользуются транзитом через Грузию для поездок в третьи страны. Восстановление железнодорожного сообщения создаст дополнительные возможности для более дешевых поездок в Грузию или через нее в европейские страны. Ожидается, что уже через полтора месяца граждане Азербайджана смогут отправиться в Тбилиси на поезде», — сказал Вугар Байрамов.

Напомним, что пассажироперевозки железнодорожным транспортом между столицами Азербайджана и Грузии были приостановлены 14 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Недавно грузинская сторона объявила, что поезда начнут курсировать с 1 мая.