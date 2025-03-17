Фишинговые атаки в связи с Рамазаном и Новрузом: МВД АР предупреждает об опасности
В Азербайджане кибермошенники создали поддельный сайт одного из крупных банков и рассылают фишинговые SMS, обещая денежные подарки в связи с праздниками Рамазан и Новруз.
Как сообщает 1news.az, мошенники просят пользователей ввести личные и банковские данные на фальшивой странице, что влечет за собой кражу средств.
В связи с этим Министерство внутренних дел Азербайджана предупреждает граждан, чтобы они не доверяли подозрительным ссылкам.
Эксперты, в свою очередь, советуют проверять информацию на официальных сайтах учреждений перед тем, как вводить свои данные.
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