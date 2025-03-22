Франция увеличила прямые инвестиции в Азербайджан в 25 раз

В 2024 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Франции в экономику Азербайджана составили 121,91 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, объем инвестиций за год вырос в 25,11 раза, или на 117,056 млн долларов.

Доля инвестиций из Франции в общем объеме ПИИ в Азербайджан составляет 1,7%.

В свою очередь, Азербайджан в прошлом году инвестировал в экономику Франции 19,224 млн долларов США (-2,43%), а доля азербайджанских инвестиций в страну в общем объеме ПИИ составила 1,1%

Напомним, что в 2024 году прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили 7,046 млрд долларов США (при росте за год на 5,83%).

В 2023 году объем ПИИ из Франции в Азербайджан составил 4,854 млн долларов США, а общий объем инвестиций в страну - 6,658 млрд долларов.