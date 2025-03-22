Азербайджан увеличил выручку от экспорта алкогольной продукции почти на 11%

В январе-феврале текущего года в Азербайджан были импортированы алкогольные и безалкогольные напитки, а также уксус на сумму 14,382 млн долларов, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За отчетный период Азербайджан также экспортировал алкогольные и безалкогольные напитки и уксус на сумму 8,494 млн долларов, что на 10,6% больше, чем год назад.

Импорт алкогольных и безалкогольных напитков, а также уксуса составил 0,35% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт - 0,18% от общего объема экспорта страны.