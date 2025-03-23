Арестованного мэра Стамбула сняли с должности

Арестованный ранее по делу о коррупции и поддержке терроризма глава Стамбульского муниципалитета (мэра) Экрем Имамоглу, а также несколько чиновников мэрии отстранены от обязанностей на время расследования.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкий телеканал Haber Global.

Согласно информации, Экрем Имамоглу был отстранен от должности в качестве временной меры Министерством внутренних дел в соответствии со статьей 127 Конституции и статьей 47 Закона о муниципалитетах № 5393.

Напомним, что ранее в Турции был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу.