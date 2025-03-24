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Азербайджан более чем вдвое увеличил расходы на импорт сливочного масла

First News Media16:00 - Сегодня
Азербайджан более чем вдвое увеличил расходы на импорт сливочного масла

В январе-феврале текущего года Азербайджан импортировал 5 338 тонн сливочного масла и других масел, произведенных из молока, на сумму 36 млн 843 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 2 370 тонн (79,8%) и 21 млн 287 тыс. долларов США (в 2,4 раза) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период затраты на импорт сливочного масла и других масел, произведенных из молока, составили 0,9% от общих затрат Азербайджана на импорт.

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