Новое назначение в управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Эмин Рафуллаев назначен заместителем главы аппарата управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

До этого назначения Эмин Рафуллаев работал начальником административного отдела в SOCAR RUS. Еще ранее он был заведующим отдела департамента обеспечения, снабжения и хозяйства в Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения, являлся замдиректора Мардакянского реабилитационного пансионата, а также занимал руководящие должности в различных государственных и частных организациях.

С этим назначением Эмин Рафуллаев сменил Рамина Исрафилова, занимавшего эту должность.