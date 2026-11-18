В Баку мужчина, жестоко избивший жену в супермаркете на глазах у их пятерых несовершеннолетних детей, приговорён к девяти месяцам исправительных работ, сообщает Qafqazinfo.

Инцидент произошёл в сентябре этого года в супермаркете на улице Мирали Гашгая. 47-летний Рамиль Джафаров поссорился с супругой Сабиной (имя изменено) возле платёжного терминала Milliön, куда они подошли, чтобы оплатить коммунальные услуги.

На суде мужчина заявил, что попросил жену помочь ему с переводом денег, поскольку не знал нужного кода. По его словам, супруга отвечала ему невнимательно, а затем он заметил, что она разговаривает с продавцом фруктов.

«Я смотрю, а она вообще не обращает на меня внимания и мило беседует с продавцом фруктов! Я не смог сдержать ярость и сорвался», — заявил Джафаров в суде.

Женщина рассказала, что во время ссоры бросила в мужа квитанцию и отошла в сторону. После этого он догнал её, схватил за волосы, повалил на пол и протащил по земле. В результате она ударилась головой.

Свидетелями произошедшего стали пятеро несовершеннолетних детей пары. Несмотря на случившееся, женщина попросила суд не отправлять мужа в тюрьму, объяснив это тем, что дети не должны остаться без кормильца.

В итоге Насиминский районный суд приговорил Джафарова к девяти месяцам исправительных работ. В течение этого срока из его заработной платы будут удерживать 15% в пользу государства.

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