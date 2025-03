В Пакистане обсудили инвестиционные проекты с Азербайджаном

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел межведомственную встречу, на которой обсуждались инвестиционные проекты с Азербайджаном.

Об этом сообщается в публикации МИД Пакистана в соцсети Х.

Высокопоставленные должностные лица представили информацию о ходе работы по различным направлениям.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что Мухаммад Исхак Дар поручил завершить подготовку предложений по инвестициям в инфраструктуру, нефтяную отрасль, торговлю и информационные технологии до 3 апреля 2025 года.

«...Заместитель премьер-министра также подтвердил, что укрепление связей между Пакистаном и Азербайджаном остается одним из приоритетов правительства», — отметили в МИД.

Deputy Prime Minister/Foreign Minister, Senator Muhammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 chaired an inter-ministerial meeting on investment project proposals with Azerbaijan.



The meeting was attended by Minister of Communications, SAPM Mr. Tariq Bajwa, National Coordinator SIFC, Federal… pic.twitter.com/KAjT2fT7eP