В МИД РФ отреагировали на сообщения о возможности поставок оружия из Азербайджана в Украину

Позиция России относительно поставок вооружений Украине хорошо известна Азербайджану.

Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, передают российские СМИ.

Дипломат прокомментировал распространившуюся в меди-среде информацию о возможности поставок Азербайджаном вооружений Украине в случае продолжения Россией агрессивной политики в отношении интересов Баку и если ее Вооруженные силы продолжат атаковать азербайджанские нефтегазовые объекты на территории Украины.

По его словам, "такие действия не способствуют мирному урегулированию и только усугубят ситуацию".