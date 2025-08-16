Сегодня на телеканале Жара ТВ покажут DREAM FEST 2025 - ВИДЕО

Зрители смогут вновь окунуться в атмосферу одного из самых ярких музыкальных событий года - международный музыкальный DREAM FEST 2025.

Эфир начнётся сегодня в 22:00 по бакинскому времени на телеканале «Жара ТВ».

В программе - лучшие выступления артистов, живые эмоции и энергия фестиваля, собравшего в Баку тысячи поклонников музыки.

Напомним, что DREAM FEST 2025 - масштабный летний музыкальный фестиваль, прошедший в Баку в конце июля, и собравший на сцене в Sea Breeze звёзд мировой и азербайджанской сцены.