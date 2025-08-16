 Гендиректор ВОЗ поздравил Ильхама Алиева с достижением соглашения с Арменией | 1news.az | Новости
Гендиректор ВОЗ поздравил Ильхама Алиева с достижением соглашения с Арменией

12:30 - Сегодня
Гендиректор ВОЗ поздравил Ильхама Алиева с достижением соглашения с Арменией

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором поздравил его с достижением соглашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Текст письма опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Ваша смелость, проявленная в стремлении поставить мир выше разногласий, заслуживает высокой оценки и ярко демонстрирует Вашу приверженность процветанию и стабильности в регионе. Это важное событие не только знаменует собой решающий шаг на пути к нормализации отношений, но и дает надежду на более стабильный и гармоничный регион, прокладывая путь к миру во всем мире.

Ваша приверженность диалогу и дипломатии, несмотря на трудности, свидетельствует о Вашем выдающемся лидерстве. Это соглашение не только дает надежду гражданам обеих стран, но и служит положительным примером для урегулирования конфликтов на мировой арене. Это соглашение может привести к плодотворному сотрудничеству в решении важных вопросов, которые влияют на благосостояние граждан Азербайджана и Армении.

Считаю, что укрепление партнерских отношений с Всемирной организацией здравоохранения может усилить лидирующую роль Азербайджана в области глобального здравоохранения. Совместные усилия, направленные на решение общих проблем в сфере здравоохранения, таких как инфекционные и неинфекционные заболевания, здоровье матери и ребенка, могут дать положительные результаты не только для Азербайджана, но и для всего международного сообщества», - говорится в послании главы ВОЗ.

