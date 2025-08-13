 МИД РФ о Зангезурском коридоре: Нужно считаться с присутствием российских пограничников | 1news.az | Новости
Политика

МИД РФ о Зангезурском коридоре: Нужно считаться с присутствием российских пограничников

First News Media14:29 - Сегодня
При разблокировке путей коммуникации через Сюникскую область Армении нужно считаться с присутствием российских пограничников.

Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информационной политики МИД России Алексей Фадеев в ответ на просьбу прокомментировать трехстороннюю декларацию, подписанную в Вашингтоне 8 августа лидерами Армении, США и Азербайджана.

Он отметил, что Россия считает актуальными трехсторонние договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-22 годов, потому что ни одна из сторон не объявляла о выходе из этих договоренностей.

МИД и руководство России не раз заявляли, что Москва готова оказывать партнерам содействие по нормализации отношений.

Относительно Зангезурского коридора ("дороги Трампа"), представитель МИД, отметил, что российское внешнеполитическое ведомство «зарезервировало свое мнение до тех пор, пока не изучит детали проекта, еще не обнародованного».

"Как мы отмечали ранее, подключение внерегиональных сил на Южном Кавказе должно продвигать мирную повестку, а не создавать новых проблем и разделительных линий. Также мы указывали что необходимо считаться с членством Армении в ЕАЭС и с присутствием российских пограничников в Сюникской области. Считаем, что это следует учитывать при проработке деталей проекта", - заявил Фадеев.

