«Ливерпуль» сделал заявление о расистских оскорблениях после матча с «Борнмутом»

«Ливерпуль» на официальном сайте опубликовал заявление с осуждением расистских оскорблений после матча 1-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:2).

Ранее СМИ сообщали, что подобным оскорблениям во время указанной игры подвергся нападающий «вишен» Антуан Семеньо.

«Футбольному клубу «Ливерпуль» известно о заявлении касательно расистских оскорблений, допущенных во время нашего матча Премьер-лиги с «Борнмутом». Мы осуждаем расизм и дискриминацию во всех их проявлениях. Им нет места ни в обществе, ни в футболе.

Клуб не может дать дальнейших комментариев, поскольку предполагаемый инцидент, произошедший сегодня вечером, является предметом текущего полицейского расследования, которое мы будем полностью поддерживать», — написано в заявлении «Борнмута».

Источник: Чемпионат