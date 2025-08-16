Землетрясения в других странах не связаны с подземными толчками в Товузе и на Каспийском море

Землетрясения в Товузе (ml=3,6) и в Каспийском море (ml=4), зарегистрированные сегодня Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана, относятся к группе слабо ощутимых и слабых землетрясений.

Об этом заявила заведующая отделом электронных услуг Республиканского центра сейсмологической службы Вюсаля Рафиггызы.

По ее словам, регистрация слабых, слабо ощутимых и ощутимых землетрясений в сейсмоактивных зонах возможна с учетом сейсмичности региона: «В наших сейсмически активных регионах время от времени регистрируются землетрясения магнитудой 3 и выше, о чем общественность регулярно информируется. Оба зафиксированных сегодня землетрясения являются слабыми. Землетрясения, произошедшие в других странах, никак не связаны с этими подземными толчками».

Источник: АЗЕРТАДЖ