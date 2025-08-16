 Азиз Алекберли: Община продолжит свою деятельность по возвращению западных азербайджанцев в родные места | 1news.az | Новости
Политика

Азиз Алекберли: Община продолжит свою деятельность по возвращению западных азербайджанцев в родные места

First News Media13:40 - Сегодня
«Совместное заявление, подписанное уважаемым господином Президентом с премьер-министром Армении в Вашингтоне, является документом, регулирующим межгосударственные отношения.

Деятельность Общины представляет собой общественную активность, направленную на обеспечение прав человека и права на возвращение, закрепленных в международных конвенциях. В этом смысле деятельность Общины не имеет прямой связи с межгосударственными отношениями и мирным соглашением».

Об этом в комментарии AПA заявил председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекберли, отвечая на вопрос: «8 августа этого года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне при свидетельстве президента США Дональда Трампа совместное заявление, продвигающее процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Между двумя странами парафирован мирный договор. Недавно в некоторых интернет-ресурсах распространилась информация о том, что якобы после этого Община Западного Азербайджана прекратит свою деятельность. Что вы можете сказать по этому поводу?»

«Наша деятельность заключается в мирном возвращении на наши исторические земли. Община никогда не выступала против суверенитета или территориальной целостности Армении. Как подчеркнул господин Президент, мы вернемся в Западный Азербайджан не на танках, а на автомобилях.

Община Западного Азербайджана приветствует процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и поддерживает усилия господина Президента в этом направлении. Мы надеемся, что продвижение мирной повестки создаст условия для возвращения западных азербайджанцев в родные места. Община Западного Азербайджана продолжит свою деятельность в этой сфере», — подчеркнул А.Алекберли.

