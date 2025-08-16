Турция подарила Мальдивам десантно-штурмовой катер TCG Volkan - ФОТО
Турция подарила Мальдивам десантно-штурмовой катер TCG Volkan класса Doğan.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве национальной обороны Турции, церемония передачи судна состоялась в порту Мале Мальдивской Республики.
В присутствии высокопоставленных лиц, в числе которых находились представители дипмиссии Турции в Нью-Дели, на военном катере был приспущен турецкий флаг и поднят стяг Мальдив.
Судно передано Мальдивской Республике в соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.
253