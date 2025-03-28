Кадры последствий мощного землетрясения в Бангкоке и Мьянме - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Мьянме 28 марта произошли два сильных землетрясения.

Первые толчки имели магнитуду 7,7 с очагом на глубине 10 км.

Эпицентр располагался в районе города Мандалай с населением около 1,2 млн человек.

За первым ударом последовал второй, магнитудой 6,4. На кадрах можно видеть разрушенные в результате подземных толчков дома и местные храмы.

В соседнем Таиланде власти объявили об эвакуации людей из высотных зданий из-за угрозы их обрушения в результате повторного землетрясения. Граждан призвали проявлять осторожность и оставаться на улице.

Одно из недостроенных высотных зданий в Бангкоке уже обрушилось, столб пыли было видно из разных точек города. Остальные небоскребы качаются, а вода выливается из бассейнов, которые расположены на крышах.

Последствия землетрясений:

Источник: Gazeta.Ru