Международная конференция на тему «Колониализм: стирание религиозно-национальной идентичности» прошла в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Международная конференция на тему «Колониализм: стирание религиозно-национальной идентичности», организованная Бакинской инициативной группой (БИГ), состоялась 29 марта в столице Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в конференции приняли участие лидеры и представители освободительных движений, а также члены семей политзаключенных с территорий, находящихся под колониальным контролем Франции и Нидерландов – Гваделупы, Французской Гвианы, Канакии (Новой Каледонии), Корсики, Мартиники, Реюньона, Бонайре, Французской Полинезии, Майотты, а также Уоллиса и Футуны.

Выступивший на мероприятии исполнительный директор Бакинской инициативной группе (БИГ) Аббас Аббасов довел до внимания, что вскоре после своего создания Бакинской инициативной группе (БИГ) удалось наладить тесное сотрудничество с 7 территориями, страдающими от колониализма. В настоящее время количество территорий, с которыми сотрудничает организация, составляет 15.

По его словам, менее чем за два года БИГ провела более 20 международных конференций. «Сегодняшняя конференция – 25-я по счету. Это существенный вклад, который мы внесли в деколонизацию. Мы уже функционируем как мозговой центр, получаем и анализируем статистику о событиях, происходящих на территориях, находящихся под колониальным управлением, и о последствиях колониализма. В этой связи мы подготовили и опубликовали более 10 отчетов и представили их международным организациям. Также изданы две книги. Очевидно, что колониализм наносит социальный, медицинский и экологический ущерб этим территориям. Во время COP29 (29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, прошла в Баку в ноябре 2024 года – ред.) мы провели 6 международных мероприятий на эту тему и довели до внимания мирового сообщества проблемы окружающей среды в колониях», - отметил исполнительный директор.

Отметив в своем выступлении, что ассимиляция является оружием массового поражения, генеральный секретарь Народного союза освобождения Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп подчеркнул, что африканцы подвергались этому на протяжении веков. «А насильственная ассимиляция очень опасна. Наша борьба с ней продолжается. Гваделупа стремится сохранить свою культуру, культурное наследие и традиции. Поэтому мы должны вести борьбу совместно с другими народами, подвергшимися колонизации. Наше разнообразие должно стать нашей силой», - сказал представитель Гваделупы.

Секретарь Международного фронта деколонизации Жозе Мартен Жан-Пьер заявил, что Бакинская инициативная группа образцово поддерживает коренные народы в борьбе с колониализмом. «Наша освободительная борьба началась и будет продолжаться до тех пор, пока мы не избавимся от колониализма. В своей деятельности мы добились успехов, которые позволят нам бороться с врагом. Наши народы решительно ведут совместную борьбу. Важно, чтобы эта борьба достигла международного уровня. Потому что мы должны получить поддержку. ООН может быть нашим партнером. Особо хочу отметить здесь деятельность Бакинской инициативной группы, которая оказывает нам образцовую поддержку. Жители территорий, страдающих от колониализма, борются за справедливость, хотят процветать, быть свободными. ООН в ряде резолюций призвала государства-члены активизировать усилия по искоренению колониализма. Мы приглашаем все страны и международные организации, неправительственные организации ознакомиться с деятельностью Бакинской инициативной группы. Эта работа должна стать примером», - подчеркнул он.

По его словам, Международный фронт деколонизации поддерживает страдающие от колониализма народы в их борьбе, как того требует человечество. «Государства, стремящиеся сохранить господство, завоевывают ненависть человечества. Мы должны начать посредничество на международном уровне. Здесь мы можем рассчитывать на поддержку ООН. Ее комитет по деколонизации должен оказать нам поддержку. С достижением суверенитета будут сформированы правовые и политические возможности. Мы должны вести совместную борьбу против любой формы колониализма за более справедливый мир».

Мероприятие продолжалось сессиями.

На сессиях, посвященных темам «Целенаправленная политика колониальных держав по изменению национально-религиозной идентичности и ее стиранию в конечном итоге», «Насильственная ассимиляция и стирание местной культуры», «Фактор национальной идентичности в борьбе за независимость», «Подмена местных традиций колониальным управлением», «Декларация ООН о правах коренных народов», широко обсуждались такие тревожные вопросы, как стирание религиозной и национальной идентичности под управлением колониализма, политика ассимиляции, проводимая колониальными государствами в отношении коренных народов, в том числе запрет или ограничение на использование родного языка, давление на религиозные общины, целенаправленное изменение имен и фамилий, переписывание истории и изменение культуры в соответствии с имперской политикой.

Состоялся обмен мнениями относительно результатов колониальной политики, глобальных движений против колониализма, сохранения национального наследия, освобождения политических заключенных, требований репараций, а также неоколониальной политики правительств Франции и Нидерландов.

В рамках мероприятия также был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве между Бакинской инициативной группой и Народным союзом освобождения Гваделупы. Документ подписали генеральный секретарь Народного союза освобождения Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп и исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов.

Кроме того, в рамках международной конференции открылась выставка. На выставке представлены фотографии, отражающие последствия колониальной политики Франции, а также карикатуры на Президента Франции Эмманюэля Макрона. На фотографиях запечатлены бесчеловечные преступления, совершенные Францией в разное время в колонизированных странах, жертвы колониализма, политические заключенные.

В рамках международной конференции прошел флешмоб в поддержку незаконно арестованных жителей Канакии.

В заключение исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов вместе с лидерами и представителями движений за независимость подписали футболку с изображением политзаключенного Кристиана Тейна, продемонстрировав тем самым солидарность со всеми политическими заключенными в странах, страдающих от колониализма.

10:00

В Баку стартовала международная конференция "Колониализм: Стирание религиозно-национальной идентичности".

Как сообщает Report, в конференции, организованной Бакинской инициативной группой, принимают участие представители движений за независимость из территорий, находящихся под колониальным контролем Франции и Нидерландов, включая Гваделупу, Французскую Гвиану, Новую Каледонию (Канаки), Корсику, Мартинику, Реюньон, Бонэйр, Французскую Полинезию, Майотту, острова Уоллис и Футуна, а также родственники политзаключенных.

В ходе обсуждений поднимаются вопросы политики ассимиляции, проводимой колониальными державами, включая запрет и ограничение использования родных языков, давление на религиозные убеждения, изменение имен и фамилий, а также переписывание истории в интересах колониальной политики.

Участники также затронут тему последствий колониального правления, глобальных движений против колониализма, защиты национального наследия, освобождения политзаключенных и требований репараций. Кроме того, внимание будет уделено неоколониальной политике Франции и Нидерландов.

В рамках конференции ожидается подписание меморандума о взаимопонимании между Бакинской инициативной группой и одним из движений за независимость.