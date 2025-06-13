Азербайджан оказывает поддержку осуществляемой из Ирана эвакуации

Кризисная ситуация в Иране привела к тому, что некоторые страны заняты эвакуацией своих граждан, оказавшихся в этой стране.

Согласно полученной информации, на основании обращений к Азербайджану республика оказывает поддержку в осуществлении эвакуации из Ирана.

В результате принятых соответствующих мер в ближайшие дни из Ирана в Азербайджан наземным путем будут переправлены представители и граждане ряда стран, в том числе находящийся в Иране коллектив российского Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского в составе 51 человека, а также около 90 артистов и творческих коллективов из России и других стран, среди которых народный артист РФ режиссер Федор Бондарчук.