Какой будет погода в Азербайджане в последний день марта

Обнародованы ожидаемые погодные условия 31 марта.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная, временами облачная погода, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12 градусов тепла, днем - 19-24 градуса тепла. Атмосферное давление упадет с 757 миллиметров ртутного столба до 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-75 проц ночью и 55-65 проц днем.

В течение дня в некоторых местах районов Азербайджана ожидаются осадки. В основном в северных и западных районах осадки ожидаются интенсивного характера, возможны грозы, град и мокрый снег в высокогорных районах. Местами ожидается туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла.