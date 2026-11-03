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Лига чемпионов УЕФА: IV тур стартует девятью матчами

Редакция 1news09:35 - Сегодня
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Лига чемпионов УЕФА: IV тур стартует девятью матчами

Сегодня, 3 ноября, стартует четвертый тур основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В первый игровой день болельщиков ожидает сразу девять интригующих противостояний.

Главное внимание турецких болельщиков приковано к Стамбулу, где «Галатасарай» на своем поле примет немецкий «Штутгарт».

Тем временем соперники азербайджанского «Сабаха» по еврокубкам проведут свои матчи на европейской арене: каталонская «Барселона» в Испании сыграет с английской «Астон Виллой», а «Вильярреал» померится силами с французским ПСЖ.

Расписание матчей (3 ноября)
В 21:45:

  • «Шахтер» (Украина) — «Спортинг» (Португалия)
  • «Галатасарай» (Турция) — «Штутгарт» (Германия)

В 00:00:

  • «Барселона» (Испания) — «Астон Вилла» (Англия)
  • «Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия)
  • «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Рома» (Италия)
  • «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Интер» (Италия)
  • «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лилль» (Франция)
  • «Вильярреал» (Испания) — ПСЖ (Франция)
  • ЛАСК (Австрия) — «Слован» (Словакия)

Остальные матчи IV тура Лиги чемпионов пройдут завтра, 4 ноября.

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