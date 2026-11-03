Лига чемпионов УЕФА: IV тур стартует девятью матчами
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Сегодня, 3 ноября, стартует четвертый тур основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
В первый игровой день болельщиков ожидает сразу девять интригующих противостояний.
Главное внимание турецких болельщиков приковано к Стамбулу, где «Галатасарай» на своем поле примет немецкий «Штутгарт».
Тем временем соперники азербайджанского «Сабаха» по еврокубкам проведут свои матчи на европейской арене: каталонская «Барселона» в Испании сыграет с английской «Астон Виллой», а «Вильярреал» померится силами с французским ПСЖ.
Расписание матчей (3 ноября)
В 21:45:
- «Шахтер» (Украина) — «Спортинг» (Португалия)
- «Галатасарай» (Турция) — «Штутгарт» (Германия)
В 00:00:
- «Барселона» (Испания) — «Астон Вилла» (Англия)
- «Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Рома» (Италия)
- «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Интер» (Италия)
- «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лилль» (Франция)
- «Вильярреал» (Испания) — ПСЖ (Франция)
- ЛАСК (Австрия) — «Слован» (Словакия)
Остальные матчи IV тура Лиги чемпионов пройдут завтра, 4 ноября.
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