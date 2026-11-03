При крушении самолета во Флориде погибла семья мультимиллионера - СМИ

В американском штате Флорида в результате крушения частного самолета погибли девять человек, в том числе технологический предприниматель Адам Робинсон, его супруга и двое малолетних детей.

Как передает New York Post, авиакатастрофа произошла 1 ноября в округе Палм-Бич.

По информации издания, на борту самолета Learjet 60 находились основатель технологических компаний Retention.com и RB2B Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп, их четырехлетняя дочь Эмма и двухлетний сын Чарли.

Вместе с ними летели няня детей Анита Мария Сетина, друзья семьи Рэйчел Рид и Чарми Фер, а также двое пилотов. Все девять человек погибли.

Самолет направлялся из Остина (штат Техас) на Багамские острова, однако потерпел крушение в жилом районе города Гринакрес.

По предварительным данным следствия, воздушное судно начало разрушаться еще до столкновения с землей.

Перед катастрофой экипаж сообщил диспетчерам об обледенении самолета и сильной турбулентности.

Причины происшествия устанавливает Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB).