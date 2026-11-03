«Сущий пустяк»: Трамп назвал ничтожными расходы в $30 млрд на войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «сущим пустяком» $30 млрд, потраченных на военную операцию против Ирана.

«Я слушал очень глупого конгрессмена <...>, который говорил о $30 млрд, потраченных на войну с Ираном. Это сущий пустяк, потому что мы заработали в разы больше на Венесуэле», — сказал глава государства в эфире телеканала Fox News.

По утверждению американского лидера, США в конфликте с Ираном действуют с позиции силы, и «есть очень хорошие шансы» на то, что стороны смогут заключить сделку.

Трамп 2 ноября заявил, что не намерен возобновлять боевые действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в этот же день сообщил, что на консультациях между США и Ираном о прекращении конфликта был достигнут «определенный прогресс».

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% — сжиженным природным газом. Затем администрация США фактически сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.

Источник: ТАСС