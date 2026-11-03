В Иране пригрозили ударами по военным объектам США в Европе

Действующий депутат Меджлиса (парламента) Ирана, бывший иранский министр иностранных дел (2005–2010 годы) Манучехр Моттаки предостерег Европу от участия в войне против Тегерана.

Депутат обвинил страны Запада, такие как Англия, Германия, Италия и Португалия, в предоставлении своих военных баз американским истребителям, которые проводили военные операции против иранского народа.

«Конечно, если мы хотим выйти за пределы региона, который обсуждается в эти дни, то эти места за пределами региона — это те, которые использовались против нас. В настоящее время географическая область, к которой относится и применима эта концепция, — это Европа», — заявил Моттаки, его слова приводит телерадиовещательная корпорация IRIB.

Он потребовал от стран, помогавших США, извинений перед иранским народом, отметив, что ракеты Тегерана могут достичь и Европы.

Источник: ТАСС