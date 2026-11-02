Польша развернула спецоперацию на границе с Калининградской областью из-за угрозы диверсий

Польская полиция совместно с армией, Пограничной стражей и спецслужбами проводит спецоперацию в Варминьско-Мазурском и Подляском воеводствах на границе с Калининградской областью России.

Об этом в понедельник, 2 ноября, рассказал радиостанции RMF FM главный комендант польской полиции Марек Боронь.

Операция носит превентивный характер. На прошлой неделе польские власти получили предупреждение от Службы военной разведки и разведывательных служб союзников о том, что в ближайшие дни на границе с Россией могут произойти диверсии, в частности прорыв вооруженных групп.

По словам Бороня, операцией руководят из штаба в Главном управлении полиции; к ней привлечены региональные управления в Ольштыне и Белостоке. В приграничные районы переброшено подкрепление из нескольких воеводств, также задействованы контртеррористические подразделения.

Задача — защитить местных жителей и учреждения, а также предотвратить любые ситуации, которые могут угрожать людям.

Боронь связал эту операцию с диверсиями, саботажем и гибридными действиями «восточных служб», с которыми столкнулась Польша. В то же время он отверг предположение о том, что она имеет какое-либо отношение к кризису вокруг Конституционного трибунала.