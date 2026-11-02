В четырех районах столицы временно отключат электричество

В Ясамальском, Сабаильском, Бинагадинском и Хазарском районах Баку 3 ноября ожидаются временные перебои в электроснабжении в связи с ремонтными работами.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», в Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 электричества не будет на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Акима Аббасова, Бясти Багировой, Джафара Джаббарлы, Захида Халилова, Зивер-бека Ахмедбекова и проспекте Матбуат.

В Сабаильском районе ограничения затронут поселок Бадамдар и улицу Микаила Мушфига. Электроснабжение будет приостановлено с 10:00 до 14:00.

В Бинагадинском районе с 10:00 до 13:00 света не будет в поселках Сулутепе и Ходжасан. Кроме того, с 10:00 до 17:00 перебои ожидаются на улице 10 Мая и на территории трассы Хырдалан — Бинагади.

В Хазарском районе с 10:00 до 16:00 электричество отключат в части жилого массива Албалылыг поселка Бузовна, а также на улицах Абшерон, Аббасгулу Абдуллаева, Баба Салахова, Измир, Мусы Нагиева и Мамеда Намазова.