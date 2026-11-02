Арагчи: Иран готов к переговорам с США, но всё зависит от политической воли Вашингтона

Консультации между Ираном и США при посредничестве Катара и Пакистана проходят очень интенсивно. Дальнейшее развитие ситуации зависит от политической воли Вашингтона. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, Тегеран уже представил свои условия и план. Иран готов продолжить работу над урегулированием, если США выберут путь честной дипломатии. В противном случае, предупредил министр, Вашингтон столкнётся с более жёстким ответом, чем прежде.

Об этом Арагчи сообщил агентству IRNA во время визита в Туркменистан.

Глава иранского МИД также подчеркнул, что возобновление полноценных переговоров возможно только при полном принятии условий Тегерана по открытию Ормузского пролива. В противном случае нынешняя ситуация сохранится, добавил он.