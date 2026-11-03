Никол Пашинян направился с рабочим визитом в Брюссель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Брюссель.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Мелания Арутюнян.

В столице Бельгии армянский премьер примет участие в «Саммите по расширению ЕС — 2026», организованном международным телеканалом Euronews.

В рамках форума политические лидеры, эксперты и официальные лица обсудят вопросы будущего расширения Европейского союза, перспективы интеграции, а также темы европейской безопасности, стратегической автономии и проведения демократических реформ.

Кроме того, программа визита предусматривает проведение ряда двусторонних встреч Никола Пашиняна с зарубежными коллегами и представителями международных структур.