Уиткофф анонсировал переговоры с участием России, США и Украины

Трехсторонние переговоры России, США и Украины на уровне рабочих групп пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

"Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на уровне рабочих групп между Украиной и Россией в Абу-Даби 10-11 ноября, продвигая миссию президента [США Дональда] Трампа по завершению войны. Обсуждения будут сконцентрированы на договоренностях о послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных инициативах и следующих шагах к миру", - написал Уиткофф в X.