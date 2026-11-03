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Ужесточены требования к участникам конкурса «Евровидение-2027»

Феликс Вишневецкий09:45 - Сегодня
Ужесточены требования к участникам конкурса «Евровидение-2027»

Европейский вещательный союз (EBU) утвердил изменения в правилах проведения конкурса песни «Евровидение», которые вступят в силу в 2027 году.

Нововведения касаются минимального возраста исполнителей, использования фонограмм и организации конкурса в условиях угроз безопасности.

Как сообщается на официальном сайте «Евровидения», изменения были одобрены руководящей группой конкурса по итогам ежегодного пересмотра правил и с учетом отзывов вещателей после конкурса 2026 года в Вене.

Одно из главных изменений касается возраста участников. Начиная с 2027 года, исполнители должны быть не младше 18 лет на момент первой репетиции. Ранее минимальный возраст составлял 16 лет. В EBU объяснили это решение необходимостью усилить защиту молодых артистов и оградить их от давления, связанного с участием в международном музыкальном конкурсе.

Также организаторы уточнили требования к использованию фонограмм и предварительно записанных аудиоэлементов. Согласно новым разъяснениям, главная мелодия песни должна исполняться ведущим вокалистом или вокалистами вживую. Использование фонограмм и записанных элементов по-прежнему разрешено, однако они не должны заменять живой вокал или чрезмерно поддерживать его.

Изменения затронули и правила проведения конкурса. Если вооруженный конфликт, сложная геополитическая ситуация или другие обстоятельства существенно повлияют на безопасность и стабильность страны-победительницы либо прилегающего региона, вещатель этой страны может лишиться права принимать следующий конкурс. В таком случае EBU вправе провести независимую оценку ситуации и назначить альтернативного вещателя-организатора, который возьмет на себя ответственность за подготовку и проведение мероприятия.

По словам директора «Евровидения» Мартина Грина, обновление правил направлено на повышение прозрачности и последовательности проведения конкурса, защиту артистов и обеспечение безопасной среды для всех участников при сохранении принципов и целостности мероприятия.

71-й конкурс песни «Евровидение» состоится в болгарском городе Бургасе. Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а гранд-финал - на 15 мая 2027 года.

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