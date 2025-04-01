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Кямаля Агаева назначена директором Республиканского эндокринологического центра

Фаига Мамедова14:50 - Сегодня
Кямаля Агаева назначена директором Республиканского эндокринологического центра

В Республиканский эндокринологический центр, где в марте проводились проверки, назначен новый директор.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qaynarinfo, приказом председателя Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугара Гурбанова на эту должность назначена Кямаля Агаева.

Напомним, что ранее Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре распространило информацию о проведении операции в Центре.

В свою очередь, Генеральная прокуратура и TƏBİB совместно распространили информацию о возбуждении уголовного дела в связи с незаконными действиями должностных лиц Центра - директора Нармин Исмаиловой, бывшего заместителя директора по административным вопросам Вафы Керимовой, главного врача Ульвии Ахмедовой.

На основании собранных первичных доказательств возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 312-1.1 («Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля влиянием)») УК АР, в отношении вышеназванных лиц избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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