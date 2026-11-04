КСИР заявил о четырех подорвавшихся на минах танкерах в Ормузском проливе
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По меньшей мере четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива.
Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
"Четыре танкера-нарушителя, попытавшиеся пройти через запретную зону к югу от Ормузского пролива, подорвались на морских минах и были уничтожены, в настоящее время они охвачены пламенем", - говорится в сообщении.
Еще два судна-нарушителя были перехвачены и остановлены, отмечает агентство.
Источник: ТАСС
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