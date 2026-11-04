КСИР заявил о четырех подорвавшихся на минах танкерах в Ормузском проливе

По меньшей мере четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива.

Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"Четыре танкера-нарушителя, попытавшиеся пройти через запретную зону к югу от Ормузского пролива, подорвались на морских минах и были уничтожены, в настоящее время они охвачены пламенем", - говорится в сообщении.

Еще два судна-нарушителя были перехвачены и остановлены, отмечает агентство.

Источник: ТАСС