 Оппозиция в парламенте Венгрии выступила против политики Мадьяра | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Оппозиция в парламенте Венгрии выступила против политики Мадьяра

Редакция 1news22:40 - 03 / 11 / 2026
Оппозиция в парламенте Венгрии выступила против политики Мадьяра

Основные оппозиционные партии Венгрии вновь предприняли демарш в парламенте, отказавшись в знак протеста против действий правительства принимать участие в голосовании по кандидатуре юриста Петера Фейеша на пост генерального прокурора страны. Прежний глава Генпрокуратуры был вынужден уйти в отставку под давлением премьер-министра Петера Мадьяра.

Депутаты от партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», возглавляемой экс-премьером Виктором Орбаном, и их давние партнеры — христианские демократы — демонстративно проигнорировали процесс тайного голосования и не присутствовали в зале, когда новоизбранный генпрокурор принимал присягу. Они заранее объявили, что будут считать пребывание Фейеша в этой должности нелегитимным.

В голосовании приняли участие 145 депутатов из 199. «Из них 139 проголосовали „за“, шестеро — против, воздержавшихся не было», — объявила вице-спикер парламента Анико Надь на заседании, которое транслировалось венгерскими телеканалами. Голосование было тайным, но ни для кого не стало секретом, что в поддержку кандидатуры Фейеша высказались все депутаты от правящей партии «Тиса», а против — шестеро депутатов от ультраконсервативной партии «Наша родина».

Кандидатура Фейеша, авторитетного 65-летнего юриста, члена Венгерской академии наук, была выдвинута на пост генпрокурора президентом страны Андрашем Бакой и поддержана Мадьяром. Фейеш проработал в органах прокуратуры более 40 лет, а в последние годы являлся заместителем главного прокурора области Ваш по вопросам уголовного расследования. Считается, что он не связан ни с одной из политических партий. Генпрокурор в Венгрии избирается сроком на девять лет.

Назначение на эту должность имеет важное значение для правительства Мадьяра, объявившего непримиримую борьбу с коррупцией и приступившего к расследованию действий прошлых властей по части использования бюджетных средств и распределения госзаказов. В последние недели в Венгрии были заключены под стражу два экс-министра и бывший глава Национального банка, обвиняемые в совершении коррупционных и экономических преступлений.

Поделиться:
457

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии

Мнение

Победа, которую нельзя объяснить одними дронами - американские военные ...

Хроника

Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Госагентства ...

Мнение

C6+1 вместо C5+1: в США предлагают включить Азербайджан в формат с Центральной Азией

В мире

Министр Лоран Нуньес признал протесты во Франции провалом власти

В Греции проверяют израильский круизный лайнер из-за сообщения о бомбе на борту

Оппозиция в парламенте Венгрии выступила против политики Мадьяра

Экс-пресс-секретарь Зеленского подозревается в госизмене

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

ASTRA: После атаки БПЛА в Тульской области загорелся завод «Азот» - ВИДЕО

Меркель объяснила свои приступы дрожи

В Каппадокии обрушилась скала «Камины фей», погибли 3 человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Названа причина катастрофы с поездами в Испании

Последние новости

Министр Лоран Нуньес признал протесты во Франции провалом власти

Сегодня, 00:00

Арсен Агамалян: Эту поездку я не забуду никогда. Баку, какой же ты прекрасный - ФОТО

03 / 11 / 2026, 23:40

В Греции проверяют израильский круизный лайнер из-за сообщения о бомбе на борту

03 / 11 / 2026, 23:20

Закрыт центр отдыха «Шеки Яйласы», где погибли два человека

03 / 11 / 2026, 23:00

Оппозиция в парламенте Венгрии выступила против политики Мадьяра

03 / 11 / 2026, 22:40

В Гяндже племянник до смерти избил 88-летнюю тётю

03 / 11 / 2026, 22:20

Азербайджанец назначен заместителем главы военной администрации Киева

03 / 11 / 2026, 22:00

Экс-пресс-секретарь Зеленского подозревается в госизмене

03 / 11 / 2026, 21:40

В Баку подорожали земельные участки

03 / 11 / 2026, 21:20

Азербайджан и Латвия обсудили развитие консульского сотрудничества - ФОТО

03 / 11 / 2026, 21:00

Администрация Президента Турции опровергла сообщения о сносе бюста Гейдара Алиева в парке в Шишли

03 / 11 / 2026, 20:40

Вратарю «Андорры» грозит до четырех лет тюрьмы после смерти футболиста «Тенерифе»

03 / 11 / 2026, 20:20

Парламент утвердил законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе»

03 / 11 / 2026, 20:00

США прекратили предоставление помощи Израилю

03 / 11 / 2026, 19:45

Бахтияр Дали был не один: адвокат пострадавшей рассказал подробности - ОБНОВЛЕНО

03 / 11 / 2026, 19:34

В Баку женщина скончалась, замешивая тесто в прямом эфире TikTok

03 / 11 / 2026, 19:18

Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией

03 / 11 / 2026, 18:59

Азербайджан объявил 14 граждан Ирана персонами нон грата - СПИСОК

03 / 11 / 2026, 18:45

Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии

03 / 11 / 2026, 18:30

Expressbank посадил 300 деревьев в Барде - ФОТО

03 / 11 / 2026, 18:00
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34