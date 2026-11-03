Оппозиция в парламенте Венгрии выступила против политики Мадьяра

Основные оппозиционные партии Венгрии вновь предприняли демарш в парламенте, отказавшись в знак протеста против действий правительства принимать участие в голосовании по кандидатуре юриста Петера Фейеша на пост генерального прокурора страны. Прежний глава Генпрокуратуры был вынужден уйти в отставку под давлением премьер-министра Петера Мадьяра.

Депутаты от партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», возглавляемой экс-премьером Виктором Орбаном, и их давние партнеры — христианские демократы — демонстративно проигнорировали процесс тайного голосования и не присутствовали в зале, когда новоизбранный генпрокурор принимал присягу. Они заранее объявили, что будут считать пребывание Фейеша в этой должности нелегитимным.

В голосовании приняли участие 145 депутатов из 199. «Из них 139 проголосовали „за“, шестеро — против, воздержавшихся не было», — объявила вице-спикер парламента Анико Надь на заседании, которое транслировалось венгерскими телеканалами. Голосование было тайным, но ни для кого не стало секретом, что в поддержку кандидатуры Фейеша высказались все депутаты от правящей партии «Тиса», а против — шестеро депутатов от ультраконсервативной партии «Наша родина».

Кандидатура Фейеша, авторитетного 65-летнего юриста, члена Венгерской академии наук, была выдвинута на пост генпрокурора президентом страны Андрашем Бакой и поддержана Мадьяром. Фейеш проработал в органах прокуратуры более 40 лет, а в последние годы являлся заместителем главного прокурора области Ваш по вопросам уголовного расследования. Считается, что он не связан ни с одной из политических партий. Генпрокурор в Венгрии избирается сроком на девять лет.

Назначение на эту должность имеет важное значение для правительства Мадьяра, объявившего непримиримую борьбу с коррупцией и приступившего к расследованию действий прошлых властей по части использования бюджетных средств и распределения госзаказов. В последние недели в Венгрии были заключены под стражу два экс-министра и бывший глава Национального банка, обвиняемые в совершении коррупционных и экономических преступлений.