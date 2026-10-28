Елизавета Боярская о Баку: «Мы здесь в гостях, но как дома» - ВИДЕО

Блиц-интервью с заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Елизаветой Боярской.

С 28 октября по 8 ноября 2026 года столица Азербайджана вновь примет Baku International Arts Festival (BIAF). Театральную программу фестиваля откроют показы знаменитого спектакля народного артиста РФ Льва Додина «Чайка» по мотивам одноименной пьесы А.П. Чехова. Недавнюю премьеру Малого драматического театра - Театра Европы (Россия, г. Санкт-Петербург), отмеченную престижными премиями «Золотой Софит» и «Золотая Маска», можно будет увидеть 29 и 30 октября на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

Заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская сыграла в «Чайке» одну из главных женских ролей - актрису Ирину Аркадину. О своей роли, впечатлениях о Баку и не только Е.Боярская рассказала в ходе блиц-интервью представителям азербайджанских СМИ.

О РОЛИ АРКАДИНОЙ В «ЧАЙКЕ»

Мне, честно говоря, сложно судить со стороны, потому что я не видела спектакль со стороны. И, конечно, для меня она единственная, неповторимая, уникальная. Безусловно, здесь немного по-другому раскрывается внутреннее содержание пьесы. Аркадина и Тригорин - люди, одержимые творчеством, искусством, и именно поэтому они держатся друг за друга. С ними происходят разные перипетии: сложные отношения Аркадиной с сыном, роман Тригорина с Ниной. Но Аркадина понимает, что этот роман - очередное топливо для его творчества, что она всё переживёт, простит, и они всё равно останутся вместе, потому что очень хорошо понимают друг друга и чувствуют себя комфортно только рядом.

В отношениях с сыном Аркадина очень категорична. Возможно, это одно из важных отличий нашей трактовки. Ей сложно принять то, с чем она не согласна.

Есть такое выражение - «не любить себя в творчестве». Треплеву свойственно эгоистичное отношение к творчеству: ему важно мнение окружающих, мнение матери, ему необходимо признание. Аркадина и Тригорин занимаются театром, искусством просто потому, что не могут этим не заниматься. Для них важно быть проводниками своего времени, говорить о народе, о людях, о человеческой боли.

Для них имеет значение то, о чём они говорят, а не то, как на них реагируют, признают ли их, хвалят или ругают. Аркадина видит, что сыну очень важна внешняя оценка, и именно с этим она категорически не согласна. Отчасти поэтому Треплев и терпит крах: он понимает, что у него нет предназначения.

Одно из важнейших слов в пьесе - «Веруй и неси свой крест». Треплев говорит, что не верует, и поэтому он единственный, кто не справляется с этой ношей творчества. А эта ноша, повторюсь, одновременно и награда, и настоящий крест, с которым по-настоящему готов справиться далеко не каждый художник.

О РАБОТЕ С РЕЖИССЕРОМ ЛЬВОМ ДОДИНЫМ

Каждый учит другого чему-то. Действительно, получается, что я под крылом Льва Абрамовича уже больше 20 лет - с самых первых шагов в профессии, с моих 16 лет.И знаете, каждый раз, когда мы приступаем к новому произведению, я надеюсь, что на этот раз работа будет лёгкой, всё будет понятно и, наконец, мне даже почти ничего не нужно будет объяснять. Казалось бы, я так хорошо знаю Льва Абрамовича: он только подумал, а я уже всё поняла. Но каждый раз новая работа оказывается ещё сложнее предыдущей.

И каждый раз приходит ощущение абсолютной профессиональной непригодности: я вообще не понимаю, как попала в эту профессию, потому что не понимаю, чего он от меня хочет и к чему мы идём. Казалось бы, смотришь на текст, который уже произносила и читала миллион раз, а с каждым разом он становится всё более непонятным.

Это такие качели, которые мы каждый раз преодолеваем: от абсолютного очарования инсценировкой и репетициями до полного краха, ощущения провала и того, что ты ничего не можешь. А потом вдруг происходит то, ради чего мы, наверное, и становимся самыми счастливыми людьми. Это открытие, которое случается каждый раз, когда наконец происходит какой-то волшебный щелчок. Ты преодолеваешь непонимание, и перед тобой открывается абсолютно новая, неведомая реальность, к которой невозможно было бы прийти без этих мук. Это словно награда после тернистого пути. Так было и с «Братьями Карамазовыми», и с «Чайкой». Наверное, ради этого мы и мучаемся вместе. Но для нас эта мука прекрасна.

О БАКУ

Я впервые в Баку, впервые в жизни. Это уже второй день моего пребывания здесь. Впечатления? Очень нравится! Конечно, мы приехали всего на четыре дня, поэтому хочется максимально успеть посмотреть город. Я приехала с детьми.

Вчера мы приехали и успели погулять по набережной, которая очень красивая, а также по новому району, насколько я понимаю, недалеко от отеля. Сегодня мы ходили в Старый город и Маленькую Венецию. В планах - Центр Гейдара Алиева, возможно, Ботанический сад или зоопарк, а также другие интересные места.

О СУВЕНИРАХ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПОДАРКАХ ИЗ БАКУ

О материальном я ещё не думала, но, конечно, что-то нужно будет привезти. Знаю, что кто-то из моих коллег сегодня уже ходил на рынок, а мы с детьми убежали в отель, чтобы немного передохнуть.

Я слышала, что можно привезти специи, возможно, свежие гранаты, сейчас как раз их сезон. Думаю, что действительно хорошо привезти что-то, что можно будет поставить на стол для друзей и родственников. Мне кажется, это отличный вариант.

ОБ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

С архитектурной точки зрения это абсолютно безупречное, красивейшее здание, очень красивый зал. Говорят, что здесь замечательная акустика, но о технических аспектах пока не могу сказать, поскольку мы ещё не были на сцене. После сегодняшней репетиции всё станет понятно. Закулисная часть тоже очень уютная, приветливый персонал, поэтому чувствуем себя как дома. Мы здесь в гостях, но как дома. А здание, конечно, поражает своей красотой, масштабом и роскошью.



