В Баку подорожали земельные участки

В октябре текущего года средняя стоимость земельных участков в Баку увеличилась на 17,9%.

Как сообщили в Обществе оценщиков Азербайджана (AQC), наиболее значительный рост цен зафиксирован в Сабаильском районе — 29,1%.

В Ясамальском районе участки подорожали на 27,1%, в Насиминском — на 24,5%, в Низаминском — на 22,3%, в Хазарском — на 20,2%, в Наримановском — на 19,7%, в Хатаинском — на 16,5%.

Более умеренный рост отмечен в Бинагадинском (14,9%), Сабунчинском (12,3%), Сураханском (11,2%), Пираллахинском (8,6%) и Гарадагском (8%) районах.

В AQC отметили, что динамика цен на рынке недвижимости столицы различается в зависимости от типа недвижимости, местоположения, соотношения спроса и предложения, особенностей конкретной территории и поведения покупателей.

При расчётах специалисты учитывали анализ рыночных цен, сравнение с предыдущими периодами, различия между районами, мнения участников рынка и экспертов, результаты опросов, а также динамику спроса и предложения. При определении средних показателей по районам принимались во внимание доля территорий на рынке и численность населения.