 В Баку подорожали земельные участки | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

В Баку подорожали земельные участки

Редакция 1news21:20 - Сегодня
В Баку подорожали земельные участки

В октябре текущего года средняя стоимость земельных участков в Баку увеличилась на 17,9%.

Как сообщили в Обществе оценщиков Азербайджана (AQC), наиболее значительный рост цен зафиксирован в Сабаильском районе — 29,1%.

В Ясамальском районе участки подорожали на 27,1%, в Насиминском — на 24,5%, в Низаминском — на 22,3%, в Хазарском — на 20,2%, в Наримановском — на 19,7%, в Хатаинском — на 16,5%.

Более умеренный рост отмечен в Бинагадинском (14,9%), Сабунчинском (12,3%), Сураханском (11,2%), Пираллахинском (8,6%) и Гарадагском (8%) районах.

В AQC отметили, что динамика цен на рынке недвижимости столицы различается в зависимости от типа недвижимости, местоположения, соотношения спроса и предложения, особенностей конкретной территории и поведения покупателей.

При расчётах специалисты учитывали анализ рыночных цен, сравнение с предыдущими периодами, различия между районами, мнения участников рынка и экспертов, результаты опросов, а также динамику спроса и предложения. При определении средних показателей по районам принимались во внимание доля территорий на рынке и численность населения.

Поделиться:
418

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии

Мнение

Победа, которую нельзя объяснить одними дронами - американские военные ...

Хроника

Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Госагентства ...

Мнение

C6+1 вместо C5+1: в США предлагают включить Азербайджан в формат с Центральной Азией

Экономика

В Баку подорожали земельные участки

Рассмотрено создание Азербайджано-китайского промышленного парка

Инвестиционные преимущества Азербайджана: от производства до регионального экспорта

AZAL откажется от самолётов с литовскими экипажами

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Назначен новый заместитель министра финансов

ЦБА усиливает контроль над финансовыми потоками

Кто он — новый заместитель министра финансов Азербайджана?

Цена азербайджанской нефти превысила $126

Последние новости

Оппозиция в парламенте Венгрии выступила против политики Мадьяра

Сегодня, 22:40

В Гяндже племянник до смерти избил 88-летнюю тётю

Сегодня, 22:20

Азербайджанец назначен заместителем главы военной администрации Киева

Сегодня, 22:00

Экс-пресс-секретарь Зеленского подозревается в госизмене

Сегодня, 21:40

В Баку подорожали земельные участки

Сегодня, 21:20

Азербайджан и Латвия обсудили развитие консульского сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 21:00

Администрация Президента Турции опровергла сообщения о сносе бюста Гейдара Алиева в парке в Шишли

Сегодня, 20:40

Вратарю «Андорры» грозит до четырех лет тюрьмы после смерти футболиста «Тенерифе»

Сегодня, 20:20

Парламент утвердил законопроект о внесении изменений в Закон «О воинской обязанности и военной службе»

Сегодня, 20:00

США прекратили предоставление помощи Израилю

Сегодня, 19:45

Бахтияр Дали был не один: адвокат пострадавшей рассказал подробности - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:34

В Баку женщина скончалась, замешивая тесто в прямом эфире TikTok

Сегодня, 19:18

Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией

Сегодня, 18:59

Азербайджан объявил 14 граждан Ирана персонами нон грата - СПИСОК

Сегодня, 18:45

Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии

Сегодня, 18:30

Expressbank посадил 300 деревьев в Барде - ФОТО

Сегодня, 18:00

Песков отметил невозможность участия Европы в переговорах в Абу-Даби

Сегодня, 17:45

Может ли Россия стать частью тюркского диалога: мнение эксперта из Казахстана

Сегодня, 17:43

Азербайджанский военный заблудился из-за тумана и не намеревался никого убивать — глава СК Армении

Сегодня, 17:36

В Гяндже автомобиль сбил мопедиста

Сегодня, 17:34
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34