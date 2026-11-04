ATV: Старый сюжет 2023 года выдают в Турции за новый репортаж

Телеканал ATV заявил, что некоторые аккаунты в социальных сетях в Турции представили его старый новостной сюжет 2023 года как новый репортаж в полностью измененном и искаженном виде. Кроме того, частный вещатель, принадлежащий «Azad Azərbaycan» Müstəqil Teleradio Yayım Şirkəti, был намеренно выдан за «государственный канал».

Как сообщили на странице телеканала ATV в Facebook, содержание сюжета было искажено, а его подача полностью далека от действительности.

На телеканале заявили, что такая подача носит характер целенаправленной манипуляции, рассчитанной на создание ложного представления о реальном содержании сюжета.

ATV призвал все медиасубъекты и пользователей социальных сетей внимательно проверять дату и содержание архивных материалов перед тем, как делиться ими, и не допускать распространения в обществе ложной информации.