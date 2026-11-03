В Гяндже племянник до смерти избил 88-летнюю тётю

В Гяндже 88-летняя женщина стала жертвой убийства. По подозрению в преступлении задержан её племянник, ранее судимый 59-летний Али Мамедов.

Как сообщает Oxu.Az, 28 октября родственникам Гюльсюм Алиевой 1938 года рождения сообщили, что она скончалась по естественным причинам по месту жительства на улице Г.З. Тагиева.

Однако в ходе расследования полицейские установили, что пожилая женщина была избита до смерти сыном её сестры.

Подозреваемый задержан и привлечён к следствию.