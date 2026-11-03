Экс-пресс-секретарь Зеленского подозревается в госизмене

Офис генерального прокурора Украины совместно со Службой безопасности страны сообщил о подозрении бывшему пресс-секретарю президента Владимира Зеленского Юлии Мендель в государственной измене.

По версии следствия, Мендель использовала свою публичность и опыт работы в сфере государственных коммуникаций для распространения нарративов, которые, как считают правоохранители, соответствуют интересам России и направлены на дискредитацию Украины.

В частности, речь идет о ее интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором она заявила, что Украина находится на грани исчезновения, а ее нация деградирует. Кроме того, Мендель утверждала, что в стране отсутствуют демократия и свобода слова, сравнив ситуацию с советским периодом.

В Офисе генпрокурора считают, что эти заявления были призваны сформировать у международной аудитории негативное представление об Украине и ослабить поддержку страны. Внутри Украины, по версии следствия, подобные публикации должны были усиливать разочарование и деморализовать общество.

Кроме того, Мендель вменяют неоднократное изготовление и распространение материалов, оправдывающих вооружённую агрессию России против Украины.

Мендель занимала пост пресс-секретаря Зеленского с 2019 по 2021 год. В мае 2026 года в интервью Такеру Карлсону она подвергла критике украинского президента, обвинив его в коррупции, узурпации власти и затягивании войны. Также она заявила, что люди из окружения Зеленского рассказывали ей об употреблении им кокаина.