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В Греции проверяют израильский круизный лайнер из-за сообщения о бомбе на борту

Редакция 1news23:20 - 03 / 11 / 2026
В Греции проверяют израильский круизный лайнер из-за сообщения о бомбе на борту

В порту греческого острова Сирос специалисты по разминированию проводят проверку круизного лайнера Crown Iris после сообщения о возможном взрывном устройстве на борту.

Как сообщает газета «Катимерини», судно под флагом Панамы принадлежит израильской компании и должно было отправиться в Хайфу.

Первичный осмотр не выявил подозрительных предметов, однако тщательная проверка лайнера продолжается.

Как отмечает издание, специалисты приступили к обследованию судна после поступления информации о возможной угрозе взрыва.

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