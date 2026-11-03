В Греции проверяют израильский круизный лайнер из-за сообщения о бомбе на борту

В порту греческого острова Сирос специалисты по разминированию проводят проверку круизного лайнера Crown Iris после сообщения о возможном взрывном устройстве на борту.

Как сообщает газета «Катимерини», судно под флагом Панамы принадлежит израильской компании и должно было отправиться в Хайфу.

Первичный осмотр не выявил подозрительных предметов, однако тщательная проверка лайнера продолжается.

Как отмечает издание, специалисты приступили к обследованию судна после поступления информации о возможной угрозе взрыва.