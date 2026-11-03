Закрыт центр отдыха «Шеки Яйласы», где погибли два человека

Деятельность центра отдыха «Шеки Яйласы» в Шекинском районе, где в сентябре в результате несчастного случая погибли два человека, временно приостановлена.

Как сообщает Oxu.Az, территория центра закрыта для посетителей. Пешеходный проход, ведущий к объекту, перекрыт, движение автомобилей полностью запрещено.

В администрации центра сообщили, что в связи со следственными мероприятиями его работа приостановлена до конца года. В дальнейшем вопрос о возобновлении деятельности будет рассмотрен после проведения необходимых изменений и соответствующих мероприятий.

Напомним, трагедия произошла 8 сентября в селе Баш-Кельдек Шекинского района. В результате обрыва троса, использовавшегося для развлечений, погибли два человека.

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