Уволена директор бакинской школы, обвиняемая в продаже классных часов за взятки

Директор бакинской средней школы №301 Севда Сарыева уволена по итогам расследования инцидента, связанного с противоправными и неэтичными действиями в отношении преподавательского состава.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство дошкольного и общего образования, С.Сарыева была уволена на основании соответствующего приказа Агентства за многочисленные нарушения в своей работе.

Напомним, что преподаватели обвинили директора в продаже классных часов за взятки, постоянных оскорблениях подчиненных и вымогательстве. В связи с инцидентом Управление образования Баку начало расследование. До завершения разбирательства исполняющим обязанности директора была назначена Жаля Магеррамова - представитель Агентства дошкольного и общего образования.