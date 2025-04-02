Умер один из «мушкетеров» легендарного фильма

В возрасте 85 лет ушел из жизни известный чехословацкий и чешский актер театра, кино и телевидения Алоис Швеглик, сыгравший Атоса в чешском варианте фильма «Три мушкетера»

Об этом сообщает Национальный чешский театр в соцсетях.

«В возрасте 85 лет ушел из жизни Алоис Швеглик», — отмечается в сообщении театра. Алоис Швеглик был широко известен благодаря своему вкладу в театральное искусство и кинематограф. В его фильмографии значатся более 150 проектов, среди которых такие известные работы, как «30 случаев майора Земана», «Соколово», «Освобождение Праги», «Три мушкетера» 1982 года, где он исполнил роль Атоса.