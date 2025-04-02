На владельца ЖСК «Шарур» подан иск в суд

Руководитель жилищно-строительного кооператива (ЖСК) Proqress 2016 Эмиль Самандаров подал в суд на владельца ЖСК «Шарур» Исфандияра Ахундова (Шарурлу Исфандияра).

Как сообщает Qafqazinfo, некоторое время назад Самандаров был арестован, однако окончательное судебное решение по его делу еще не принято.

По словам адвоката Самандарова - Асима Аббасова, в одном из интервью И.Ахундов обвинил его подзащитного в мошенничестве.

Защитник утверждает, что этими словами Ахундов унизил честь и достоинство Самандарова, поэтому должен быть привлечен к ответственности по статьям «Клевета» и «Оскорбление» Уголовного кодекса Азербайджана.

Жалобу будет рассматривать судья Бинагадинского районного суда Вюсал Тагиев. Судебное заседание назначено на 8 апреля.

Отметим, что по статьям «Оскорбление» и «Клевета» УК АР предусмотрены наказания в виде лишения свободы до 3-х лет, штрафа и исправительных работ, а также условного срока.