Завершился визит президента Германии в Азербайджан - ФОТО

2 апреля завершился официальный визит Президента Федеративной Республики Германия Франк-Вальтера Штайнмайера в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.